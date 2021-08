Stand: 06.08.2021 14:23 Uhr Urlaubsverkehr: Straße auf Bundeswehrgelände freigegeben

An den verbleibenden Wochenenden in den Sommerferien wird die Platzrandstrasse zwischen Ostenholz und Dorfmark wieder für den zivilen Verkehr freigegeben. Dies teilte der Heidekreis mit. Die Platzrandstrasse liegt auf dem Gebiet der Bundeswehr. Sie wird bei Staus auf der Autobahn 7 genutzt, um den Ausweichverkehr aus den Städten und Dörfern entlang der A7 herauszuhalten. Die Dorfrandstrasse wird an den kommenden drei Wochenenden jeweils von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 20 Uhr geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.08.2021 | 09:30 Uhr