Untergetaucht mit 87 Jahren: Polizei verhaftet "Reichsbürgerin" Stand: 28.09.2023 11:45 Uhr Die Polizei hat eine wegen Volksverhetzung verurteilte mutmaßliche "Reichsbürgerin" aus Sottrum (Landkreis Rotenburg) verhaftet. Die 87-Jährige war zwischenzeitlich untergetaucht und konnte nun aufgespürt werden.

Die Frau war im vergangenen Jahr wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil bezog sich laut Polizei auf zwei im Internet veröffentlichte Beiträge der 87-Jährigen. Nachdem sie verurteilt worden war, war die Frau den Angaben zufolge zunächst untergetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben Fahnder die "87-jährige Reichsbürgerin und Rechtsextremistin" aus dem Landkreis Rotenburg am Montag in ihrer Wohnung aufgefunden und ins Gefängnis gebracht.

Verurteilte hatte Berufung eingelegt - erschien aber nicht vor Gericht

Das Amtsgericht Rotenburg hatte bereits im Februar vergangenen Jahres die achtmonatige Haftstrafe ohne Bewährung für die 87-Jährige verhängt. Die Frau hatte daraufhin vor dem Landgericht Verden Berufung eingelegt, war aber laut Gericht unbegründet nicht zur Verhandlung erschienen. Das ursprüngliche Urteil zur Haftstrafe war somit rechtsgültig geworden.

