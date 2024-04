Stand: 19.04.2024 10:20 Uhr Unfall mit Quad: Fahrer verletzt sich schwer

Ein 34-jähriger Quadfahrer hat sich bei einem Unfall im Landkreis Rotenburg schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war am Donnerstagabend bei Horstedt mit seinem Quad von der Fahrbahn abgekommen und wurde über eine Leitplanke geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte er sich schwer am Fuß zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm dem Quadfahrer eine Blutprobe ab, um einen Alkoholtest zu machen. Das Ergebnis liegt laut Polizei noch nicht vor.

