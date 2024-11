Stand: 21.11.2024 17:51 Uhr Unfall mit Fahrerflucht: 14-jährige Reiterin von Auto verletzt

Bei einem Unfall in Nahrendorf (Landkreis Lüneburg) ist am Mittwochnachmittag eine 14-jährige Reiterin auf ihrem Pferd von einem Auto gestreift und am Bein verletzt worden. Laut Polizei riss dabei der rechte Außenspiegel des Pkw ab. Das Auto fuhr weiter, ohne zu stoppen. Sie sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin und ermittelt wegen Unfallflucht. Die Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen am Unterschenkel in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Das Pferd blieb unversehrt, wie ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen sagte. Die Polizei Dahlenburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05851) 97 94 40.