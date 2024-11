Stand: 08.11.2024 11:56 Uhr Unfall mit Rettungswagen: Autofahrer übersieht Blaulicht

Am Mittwochmorgen ist ein Rettungswagen bei einem Unfall in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg auf die Seite gekippt. Zwei Rettungssanitäter wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. Patienten waren nicht an Bord. Der Wagen war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf einer Kreuzung mit einem SUV kollidiert. Der Autofahrer sei bei grün geschalteter Ampel trotz des Rettungswagens auf die Kreuzung gefahren. An beiden Fahrzeugen sei ein Schaden von 30.000 Euro entstanden.

VIDEO: Wildeshausen: Rettungswagen kippt durch Kollision auf die Seite (1 Min)

