Stand: 29.09.2023 10:42 Uhr Unfall in Rotenburg: Zwölfjährige lebensgefährlich verletzt

Eine Zwölfjährige wurde am Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt, als sie in Fahrendorf (Landkreis Rotenburg) auf dem Fahrrad mit einem Auto kollidierte. Das Mädchen hatte laut Polizei die K102 in Höhe der Straße "Schwarze Flage" überqueren wollen. Dabei sei die junge Radfahrerin mit dem Auto eines 22-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Das Mädchen erlitt den Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Bremerhavener Klinik geflogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min