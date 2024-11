Stand: 05.11.2024 09:55 Uhr Tödlicher Unfall in Harsefeld: Beifahrer stirbt ebenfalls

Bei einem Verkehrsunfall in Harsefeld (Landkreis Stade) sind am frühen Sonntagabend zwei Menschen gestorben. Retter befreiten ein schwer verletztes 16 Jahre altes Mädchen aus dem Autowrack. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in einer Tempo-30-Zone in einem Wohngebiet. Der 23-jährige Fahrer war laut Polizei offenbar deutlich zu schnell unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schoss über den Gehweg und entwurzelte einen Baum. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Beifahrer erlag seinen Verletzungen einige Zeit später im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei befanden sich Flaschen mit alkoholischen Getränken im Wagen. Ob der Fahrer alkoholisiert war, war zunächst unklar. Eine Blutprobe wurde nicht genommen, da gegen Tote nicht ermittelt werde, sagte ein Polizeisprecher.

