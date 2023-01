Stand: 09.01.2023 11:18 Uhr Unfall auf der A1 bei Sittensen: Dreijähriger schwer verletzt

Auf der Autobahn 1 sind in Höhe Sittensen (Landkreis Rotenburg) drei Personen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei meldete, war eine 44 Jahre alte Autofahrerin am Sonntag mit ihren beiden Kindern Richtung Bremen unterwegs. Bei einem Spurwechsel kollidierte sie mit dem Wagen eines 44 Jahre alten Mannes. Der Pkw der Frau geriet ins Schleudern und kam im Seitenbereich zum Stehen. Der dreijährige Sohn kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Frau und ihre 16 Jahre alte Tochter verletzten sich leicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.01.2023 | 17:00 Uhr