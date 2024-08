Stand: 29.08.2024 08:27 Uhr Unfall auf A1: Pkw- und Transporter-Fahrer schwer verletzt

Am Mittwochabend ist ein Pkw auf der A1 bei Bockel mit einem Transporter kollidiert, beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Der 28-jährige Autofahrer hatte den Angaben der Polizei zufolge den Fahrstreifen gewechselt. Dabei stieß er mit dem Transporter eines 57-Jährigen zusammen. Dadurch schleuderte der Transporter demnach gegen einen Lkw und kippte auf die Seite. Die Autobahn 1 musste daraufhin in Richtung Bremen wegen Reinigungsarbeiten bis in den frühen Morgen gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen auf 50.000 Euro.

