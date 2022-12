Stand: 15.12.2022 08:51 Uhr Unfall am Maschener Kreuz: Rübenlaster umgekippt

Auf der A39 Höhe Maschener Kreuz ist am Mittwochabend ein voll beladener Rübenlaster in die Mittelleitplanke geprallt und umgekippt. Die Zuckerrüben landeten auf der Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Zwei Autos konnten nicht mehr ausweichen. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt und beide Autos beschädigt. Ursache für das Umkippen des Lasters war laut Polizei ein geplatzter Reifen. Acht Stunden lang waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz, um die Rüben einzusammeln und den Lastwagen zu bergen. Dafür musste die Autobahn in beide Richtigen immer wieder gesperrt werden.

