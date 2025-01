Stand: 03.01.2025 10:08 Uhr Unfälle wegen Glätte im Kreis Stade: A26 nach Sperrung wieder frei

Auf schneeglatten Straßen hat es im Landkreis Stade am Freitag zahlreiche Unfälle gegeben. Am Morgen fuhren auf der A26 vier Autos ineinander, so die Polizei. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten eine Stunde lang voll gesperrt werden. Auch auf der L140 zwischen Stade und Hollern-Twielenfleth krachten drei Autos auf der glatten Straße zusammen. Wie die Polizei berichtete, fuhr zudem ein Autofahrer in Bargstedt gegen einen Baum. Bei Groß Sterneberg sei ein Fahrzeug ins Schleudern geraten, sodass sich der Wagen überschlug und auf dem Dach landete. Bei den Glätteunfällen wurden im Landkreis Stade fünf Personen leicht verletzt, so die Polizei am Vormittag.

Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle im Nordwesten Rund um Oldenburg hat es mehrfach gekracht. Größere Schäden oder Verletzungen gab es bislang aber nicht. (03.01.2025)

