Unfälle am Horster Dreieck sorgen für Staus im Berufsverkehr Stand: 27.03.2025 09:46 Uhr Ein Schwerlasttransport ist in der Nacht auf der A7 am Horster Dreieck bei Seevetal in Brand geraten. Er hatte einen 62 Tonnen schweren Behälter für Schlick geladen. Die Bergung ist schwierig.

Laut Polizei suche man nun einen geeigneten Auflieger, der die schwere Last abtransportieren könne. Es seien wohl auch mehrere Schwerlastkräne für die Bergung nötig. Auf der A7 Richtung Hamburg kam es im Berufsverkehr bereits zu einem längeren Stau. Nun rolle der Verkehr wieder an der Unfallstelle vor dem Horster Dreieck vorbei, so ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die Abfahrt von der A7 auf die A39 Richtung Lüneburg ist nach Polizeiangaben vorerst gesperrt. Es gibt aber eine Alternative. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, sei nicht abzusehen.

Bremsen als Brandursache?

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnten die Brandursache bei den Bremsen liegen. Noch sei aber nicht klar, ob heiß gelaufene Bremsen oder ein kaputter Bremsschlauch vielleicht das Feuer ausgelöst haben. Die genaue Ursache werde nun ermittelt. Der Auflieger des Transporters habe gebrannt. Der Fahrer habe noch das Führerhaus abkoppeln können, so dass dieses nicht Feuer fing. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Feuerwehr musste Löschschaum einsetzen, um den brennenden Auflieger zu löschen. Wie stark der Behälter für Schlick bei dem Brand beschädigt wurde, sei noch nicht bekannt.

Unfall mit zwei Pkw - auch Stau auf A1

Auch auf der A1 ist am Horster Dreieck in den frühen Morgenstunden ein Unfall passiert. Hier sind zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt. Auch auf der A1 in Richtung Hamburg staute sich der Verkehr vor dem Autobahnkreuz. Laut Polizei dauerten die Bergungsarbeiten etwas länger, weil das Abschleppfahrzeug im Stau auf der A7 stand.

