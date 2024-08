Stand: 06.08.2024 14:13 Uhr Unbekannter zwingt ICE zur Notbremsung bei Bienenbüttel

Ein unbekannter Mann hat in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) die Notbremsung eines ICE verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend auf der Bahnstrecke von Hannover nach Hamburg, teilte die Bundespolizei mit. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter mit einer orangefarbenen Warnweste an den Bahngleisen im Bereich Bienenbüttel gestanden, so eine Sprecherin. Als sich der ICE näherte, habe der Unbekannte dem Lokführer mit einer Signalflagge ein Zeichen zum Nothalten gegeben. Laut Polizei leitete der Lokführer bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern sofort eine Schnellbremsung ein. Der ICE war auf der Fahrt von München nach Hamburg und hatte rund 425 Reisende an Bord. Verletzt wurde niemand. Da in der Nähe keine Baustelle eingerichtet war, ermittelt die Bundespolizei Bremen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 162 99 77 77 zu melden.

