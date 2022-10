Stand: 25.10.2022 10:43 Uhr Unbekannter überfällt Tankstelle in Tostedt

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in Tostedt (Landkreis Harburg) eine Tankstelle überfallen. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann habe die Kassiererin mit einem Messer bedroht und gefordert, ihm Geld aus der Kasse in einen Beutel zu packen. Die Frau kam dem nach, der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß. Die Höhe der Beute ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.10.2022 | 13:30 Uhr