Stand: 13.06.2024 13:18 Uhr Unbekannte werfen 20 Verkehrsschilder und Leitpfähle um

In Schneeheide (Landkreis Heidekreis) haben Unbekannte rund 20 Verkehrszeichen und Leitpfähle aus der Verankerung gerissen und in die Umgebung geworfen. Das meldet die Polizei Walsrode und hofft nun knapp zwei Wochen nach dem Vorfall auf weitere Hinweise zu den Verursachern. Laut Polizeiangaben waren die Täterinnen und Täter in der Nacht auf den 2. Juni im Bereich der K121 und B209 unterwegs. Demnach handelte sich um eine Gruppe von vier jungen Männern und drei jungen Frauen. Sie sollen gegen Mitternacht laut grölend durch den Ort gezogen sein. Passanten oder Anwohner, die etwas beobachtet haben, bittet die Polizei Walsrode, sich unter der Telefonnummer (05161) 486 40 zu melden.

