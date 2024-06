Stand: 03.06.2024 12:32 Uhr Unbekannte legen Schottersteine auf Gleise in Bienenbüttel

Unbekannte haben am Sonntagabend Schottersteine auf ein Gleis bei Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) gelegt und so einen ICE auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover gestoppt. Der Zug hatte gegen 18 Uhr das Hindernis im Gleis überfahren, teilte die Bundespolizei mit. Der Zugführer leitete daraufhin eine Notbremsung ein und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden auf den Gleisen mehrere Schottersteine. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Zug beschädigt wurde, mussten die 400 Fahrgäste in Ersatzzügen vom Bahnhof Uelzen weiter bis nach Hannover fahren. Wegen des Vorfalls verspäteten sich 28 weitere Züge. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter der Telefonnummer (0421) 16299-7777 entgegen.

