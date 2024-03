Stand: 20.03.2024 13:37 Uhr Unbekannte bewerfen Regionalzug bei Stade mit Steinen

Im Ortsteil Hahle bei Stade haben am Dienstagabend Unbekannte einen vorbeifahrenden Regionalzug der Linie RE 5 mit Steinen beworfen. Nach Polizeiangaben sind dabei mindestens zwei Scheiben des Zugs der Start Unterelbe zersplittert. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Steine gegen 20 Uhr auf der Höhe des Bahnübergangs "Am Hofacker" geworfen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zum Geschehen geben können, bittet die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 162 99 77 77 um Mithilfe.

