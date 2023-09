Stand: 18.09.2023 12:12 Uhr Umweltämter bitten um Informationen zu Asiatischer Hornisse

Seit einigen Jahren verbreitet sich eine asiatische Hornissenart in Deutschland. In Hamburg sind in den vergangenen Jahren bereits mehrere Nester registriert worden. Unter anderem die Landkreise Uelzen, Lüneburg, Harburg und Heidekreis bitten nun darum, die zuständigen Umweltämter zu informieren, wenn ein Nest der asiatischen Hornissenart gesichtet wird. Die Asiatische Gelbfuß-Hornisse wird als invasive Art geführt, weil sie hier nicht heimisch ist und sich nun, bedingt durch mildere Temperaturen, ausbreiten könnte. Für Imker ist sie ein Problem, weil sie häufig auch Honigbienen jagt. Nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz ist der Stich der asiatischen Gelbfuß-Hornisse nicht gefährlicher als der einer Biene. Die Behörden warnen aber davor, Nester selbst zu beseitigen. Dabei könnte man durchaus gestochen werden oder die Tiere mit der heimischen Hornisse verwechseln. Die ist streng geschützt.

11.09.2023