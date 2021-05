Stand: 27.05.2021 09:32 Uhr Uelzener Kultursommer soll unter freiem Himmel starten

Die Stadt Uelzen plant einen Kultursommer mit Veranstaltungen unter freiem Himmel. Künstlerinnen und Künstler, die auftreten wollen, können sich demnächst bewerben. Konzerte, Zauberkunst, Comedy, Poetry-Slam - all das ist vom 30. Juli bis zum 12. September in der Uelzener Innenstadt geplant. Auch Ausstellungen und Lesungen in stimmungsvoll beleuchteten Innenhöfen können sich die Organisatoren vorstellen. Auf dem Herzogenplatz soll eine Open-Air-Spielstätte mit Bühne entstehen - auch Vereine oder Musikschulen können sie für Auftritte nutzen. Es sei wichtig, die Kulturszene wieder zum Leben zu erwecken und ihr aus der schwierigen Zeit herauszuhelfen, sagte Kultur-Dezernent Florian Ebeling. Uelzen bekommt für den Kultursommer 110.000 Euro vom Bund.

