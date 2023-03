Stand: 31.03.2023 06:46 Uhr Uelzen: Polizei warnt im Nordosten vor "reisenden Dieben"

Die Polizei warnt vor "reisenden Dieben", die in den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg aufgefallen sind. Die Ermittler gehen von drei Männern aus, die mit einem blausilbernen Auto mit österreichischen Kennzeichen unterwegs sind. Die Männer sollen sich am Mittwoch in Schwienau (Landkreis Uelzen) auf einem Hofgelände aufgehalten und nach einem Wagenheber gefragt haben. Unbemerkt habe sich einer der Männer ins Haus geschlichen und Bargeld gestohlen, so die Polizei. Das Auto der Diebe wurde kurze Zeit später auch in Gartow (Landkreis Lüchow-Dannenberg), in Gorleben (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und in Masendorf (Landkreis Uelzen) gesichtet. Auch dort kam es laut Polizei zu Diebstählen und Einbrüchen. Die Ermittler fahnden nun bundesweit nach den drei Männern.

