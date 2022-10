Stand: 04.10.2022 14:27 Uhr Uelzen: 22-Jähriger wird am Bahnhof fast von ICE erfasst

Ein junger Mann hat in Uelzen am Montagabend seine Ungeduld fast mit dem Leben bezahlt. Laut Polizei überquerte der 22-Jährige am Bahnhof Uelzen die Gleise, um seinen Weg abzukürzen. Ein herannahender ICE wurde zur Schnellbremsung gezwungen. Der Mann sei der Kollision mit dem Zug nur um Haaresbreite entgangen, so die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.10.2022 | 15:00 Uhr