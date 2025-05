Stand: 19.05.2025 09:43 Uhr Brücken-Prüfung im Landkreis Stade: Alle 55 sind sicher

Alle 55 Brücken im Landkreis Stade sind sicher befahrbar. Das habe die bundeseinheitliche Hauptüberprüfung ergeben, teilte der Landkreis am Freitag mit. Die Ergebnisse werden demnach erst in den kommenden Wochen und Monaten ausgewertet. Bereits fest steht jedoch, dass die Schwingebrücke in Fredenbeck saniert werden muss. Sie weise große Schäden auf und solle daher noch in diesem Jahr repariert werden, so der Landkreis. Die Lühebrücke müsse im Herbst, wenn weniger Schiffsverkehr herrsche, noch einmal von Tauchern inspiziert werden. Nach Angaben einer Ingenieurin des Landkreises entstehen Schäden durch zunehmende Verkehrsbelastung sowie durch die Witterung. Außerdem seien viele Brücken noch aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, so die Ingenieurin. Alle sechs Jahre müssen Brücken in Deutschland überprüft werden.

