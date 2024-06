Stand: 26.06.2024 16:20 Uhr Trotz Regen: Waldböden erholen sich nur langsam

Die Waldböden in Nord-Ost Niedersachsen erholen sich nach den regenreichen Monaten nur langsam. Nach Angaben eines Sprechers der Landesforsten speichern die Böden landesweit zwar gerade mehr Wasser als in den vergangenen sechs Jahren. Vollständig entspannt habe sich die Situation aber noch nicht. Noch immer reiche das Wasser nicht aus. Ein steter, leichter Niederschlag sei weiter wichtig für die Bäume. Allen Arten ginge es aktuell nicht so gut. Besonders die Fichten hätten weiterhin mit den Folgen der vergangenen Sommer und dem Borkenkäfer zu kämpfen. Nur, wenn die Bäume ausreichend mit Wasser versorgt sind, bilden sie die nötigen Harze, um sich gegen die Larven des Käfers zu wehren.

