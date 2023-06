Stand: 08.06.2023 10:48 Uhr Trotz Bürgerprotesten: Bau von Funkmast wird fortgesetzt

In der kommenden Woche setzt die Firma "Deutsche Funkturm" die Bauarbeiten am Funkmast in Deutsch Evern (Landkreis Lüneburg) fort. Das teilte ein Sprecher mit. Vergangene Woche hatte es Proteste von Anwohnerinnen und Anwohnern gegeben, weil der 40 Meter hohe Funkmast in ihren Augen zu nah am Wohngebiet stehen würde. Mehr als 450 Menschen unterschrieben eine Online-Petition und forderten den Stopp des Baus. Daraufhin unterbrach die Firma die Bauarbeiten. Auf Wunsch der Gemeinde suchte sie eine alternative Fläche für den Funkmast. Aber das blieb ohne Erfolg. Zum aktuellen Standort gebe es keine Alternative, die die benötigte Netzabdeckung garantieren würde. Nur der jetzige Standort stelle sicher, dass sich das Netz verbessern lasse, so der Unternehmenssprecher auf NDR Anfrage.

