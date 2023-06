Stand: 20.06.2023 08:56 Uhr Trockenheit: Landkreise schränken Feldberegnung ein

Der Kreis Lüchow-Dannenberg will diese Woche strengere Regeln zum Bewässern von Gärten und Feldern festlegen. Fest steht bisher, dass es künftig nicht mehr erlaubt sein wird, den Rasensprenger und die Feldberegnungskanone zu jeder Tageszeit anzustellen. Im benachbarten Landkreis Lüneburg gelten ab Ende der Woche ebenfalls neue Regeln. Wenn es wärmer als 24 Grad ist, dürfen hier Gärten tagsüber nicht mehr bewässert werden. Auf den Feldern müssen die Beregnungskanonen ab einer Temperatur von 28 Grad oder bei stärkerem Wind ausgeschaltet bleiben. Wer gegen die Vorschriften verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro rechnen. In den Kreisen Stade und Uelzen und im Heidekreis gibt es solche Vorschriften bisher nicht. Trotzdem gilt auch dort der dringende Appell, Wasser zu sparen.

