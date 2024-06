Stand: 24.06.2024 13:24 Uhr Transporter fährt auf Moped-Auto auf - Fahrer schwer verletzt

Ein 67-jähriger Fahrer eines Moped-Autos ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der B493 bei Rätzlingen (Landkreis Uelzen) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schätzte der 28-jähriger Fahrer eines Transporters die Geschwindigkeit des Gefährts falsch ein und fuhr auf dieses auf. Es kam zur Kollision und das Moped-Auto - so werden Leichtkraftfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 Stundenkilometern genannt - wurde in die Schutzplanke geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 67-Jährigen ins Krankenhaus.

