Stand: 28.01.2025 14:13 Uhr Traktor kippt bei Unfall auf der Elbinsel Krautsand um

Am Samstagnachmittag ist es auf der Elbinsel Krautsand (Landkreis Stade) zu einem Unfall mit einem Traktor gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 33-jährige Treckerfahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei habe der Mann ein Auto übersehen, dessen Fahrer ihn in diesem Moment überholen wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Schlepper wurde umgeworfen. Der Fahrer des Traktors wurde dabei leicht verletzt. Der Mann aus Drochtersen wurde anschließend laut Polizei in eine Stader Klinik gebracht. Der Autofahrer und dessen drei Kinder im Alter von sieben, fünf und drei Jahren blieben demnach unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

