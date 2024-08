Stand: 12.08.2024 15:01 Uhr Tote Amseln: Usutu-Virus breitet sich im Landkreis Uelzen aus

Im Landkreis Uelzen werden zur Zeit vermehrt kranke und tote Amseln gesichtet, die mit dem Usutu-Virus infiziert sind. Fast täglich haben sich Bürger in der vergangenen Woche beim NABU in Uelzen gemeldet, die kranke Amseln gesehen haben, so Vogelexperte Waldemar Golnik. Infizierte Vögel verhalten sich apathisch und sterben meist innerhalb weniger Tage, hatte zuvor die Allgemeine Zeitung berichtet. Laut NABU wurde das Virus 2010 erstmals in Deutschland nachgewiesen. Die Naturschützer wollen gemeinsam mit dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin erforschen, wie sich das Virus verbreitet und welche Folgen es für die Vogelwelt hat. Deshalb bittet der NABU darum, kranke oder tote Amseln auf seiner Internetseite zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.08.2024 | 13:30 Uhr