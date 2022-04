Stand: 24.04.2022 19:42 Uhr Tostedt: Zwei Männer bei Messerstecherei schwer verletzt

Bei einer Messerstecherei in Tostedt (Landkreis Harburg) haben sich am Sonntag zwei Männer gegenseitig lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung auf einem Platz in der Innenstadt seien noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Eine Spaziergängerin hatte die beiden Verletzten entdeckt und die Polizei alarmiert. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Einer der beiden ist 32 Jahre alt, zum zweiten Beteiligten konnte der Polizeisprecher keine näheren Angaben machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.04.2022 | 06:30 Uhr