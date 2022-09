Stand: 14.09.2022 08:28 Uhr Tödlicher Unfall in Dahlenburg: Auto kollidiert mit Baum

In Dahlenburg-Harmstorf (Landkreis Lüneburg) ist ein 54-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei Lüneburg mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Mann am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen auf der Bleckeder Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Wagen überschlug sich. Der 54-Jährige starb noch am Unfallort.

