Unfall an Bahnübergang in Emden: Schranke war nicht geschlossen Stand: 04.05.2023 07:02 Uhr Eine 58-jährige Frau ist in Emden beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Güterzug schwer verletzt worden. Die Schranken an dem Bahnübergang waren der Polizei zufolge geöffnet.

Die Frau habe nach bisherigem Ermittlungsstand keinen Fehler gemacht, hieß es vonseiten der Behörde. Ermittler prüften nun, weshalb der Güterzug durchfuhr, obwohl die Schranken nicht geschlossen waren. Sowohl ein technischer Defekt als auch ein Fehler des Lokführers kämen in Betracht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag NDR Niedersachsen.

Zugunfall: Güterzug aus Emden war nur langsam unterwegs

Die 58-Jährige wollte am frühen Mittwochabend den geöffneten Bahnübergang überqueren, als ihr Auto seitlich von dem Zug gerammt wurde. Der vom Volkswagen-Werk in Emden kommende Güterzug war offenbar nur mit 20 Kilometern pro Stunde gefahren, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend sagte. Die Frau erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen, der Lokführer einen Schock.

Bahnverkehr läuft nach Unfall wieder normal

Die Unfallstelle wurde noch am Abend geräumt. Der Zugverkehr läuft auf der Strecke inzwischen wieder wie gewohnt, so die Bundespolizei.

