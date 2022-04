Stand: 22.04.2022 11:19 Uhr Tödlicher Unfall: Mann wird von Baum erschlagen

Ein 76-Jähriger ist bei Fällarbeiten in einem Waldstück zwischen Bergen und Belsen von einem fallenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Der Bergener hatte in am Mittwochnachmittag zusammen mit Bekannten auf seinem Grundstück Bäume gefällt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei war der Verunglückte seinen schweren Verletzungen bereits erlegen. Die genauen Abläufe der Geschehnisse sind nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

