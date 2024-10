Stand: 24.10.2024 13:27 Uhr Tödlicher Treppensturz im Uelzener Bahnhof: Gutachten liegt vor

Nach der Gewalttat am Uelzener Bahnhof, bei der ein 55-jähriger Familienvater eine Treppe hinunter gestürzt und gestorben ist, liegt der Staatsanwaltschaft jetzt ein Gutachten über den mutmaßlichen Täter vor. Demnach soll der 18-Jährige regelmäßig Cannabis konsumiert haben. Zudem gebe es Anhaltspunkte, dass er psychisch krank sei. Die Lüneburger Landeszeitung hatte darüber zuerst berichtet. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es zur Anklage kommt. Auch könnte der 18-Jährige in eine geschlossene Einrichtung kommen. Das käme dann in Frage, wenn er als schuldunfähig, aber gefährlich gilt.

