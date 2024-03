Stand: 27.03.2024 18:35 Uhr Tödlicher Messerangriff: Mordkommission nimmt Arbeit auf

Nach einer tödlichen Messerattacke in Stade am vergangenen Freitag hat jetzt eine Mordkommission ihre Arbeit aufgenommen. Wie die Polizei Stade am Mittwoch mitteilte, ist außerdem die Streifentätigkeit im Stader Stadtgebiet erheblich verstärkt worden. Die Ermittler hoffen demnach, dass es noch Video- oder Fotoaufnahmen von den Taten in der Hökerstraße oder in der Straße Am Salztor geben könnte. Am vergangenen Freitag war es zu einer Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien gekommen, bei der ein 35-Jähriger durch eine Messerattacke tödlich verletzt wurde. Tatverdächtig ist ein Mann, der laut Polizeiangaben weiter flüchtig ist. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (04141) 102 - 215.

