Stand: 13.09.2023 12:01 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall in Jork: Erntehelfer kommt ums Leben

Im Alten Land ist am Mittwochmorgen ein 24 Jahre alter Erntehelfer ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Traktor und einem Anhänger in einer Plantage bei Jork-Borstel (Landkreis Stade) unterwegs und hatte beim Rangieren die Kontrolle über den Schlepper verloren. Das Fahrzeug stürzte in einen angrenzenden Graben. Der 24-Jährige wurde unter der Zugmaschine eingeklemmt und musste von den eingesetzten Feuerwehrleuten aus Borstel, Jork und Mittelkirchen befreit werden. Trotz aller Bemühungen des Stader Notarztes und der Rettungssanitäter verstarb der 24-Jährige noch an der Unfallstelle. Vier weitere Erntehelfer, die sich in der Nähe des Unfallortes aufgehalten hatten, erlitten einen Schock und wurden von einer Notfallseelsorgerin betreut. Es waren etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

