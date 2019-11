Stand: 25.11.2019 15:29 Uhr

Tierversuchslabor LPT: Razzien an drei Standorten

Die Staatsanwaltschaft Stade hat am Montag zusammen mit Mitarbeitern des Veterinäramtes im Landkreis Harburg die Räume des umstrittenen Tierversuchslabors LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology) durchsucht. Neben Labor und Geschäftsräumen am LPT-Standort Mienenbüttel führten Einsatzkräfte Razzien an Standorten der Firma in Hamburg (Verwaltung) und in Wankendorf im Landkreis Plön in Schleswig-Holstein (Archiv) durch. NDR 90,3 hatte zuerst über den Einsatz im Hamburger Stadtteil Neugraben berichtet.

Videos 00:45 Niedersachsen 18.00 Mienenbüttel: LPT schließt Tierversuchslabor Niedersachsen 18.00 In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter bestätigt LPT die Schließung des Standorts Mienenbüttel. Das Labor war wegen Tierquälerei in die Schlagzeilen geraten. Video (00:45 min)

Aktivist filmt heimlich misshandelte Tiere

Bei der groß angelegten Aktion seien vor allem Unterlagen und Präparate gesucht worden, die Aufschluss über getötete Tiere geben könnten, sagt Oberstaatsanwalt Johannes Kiers dem NDR. Gegen das Unternehmen werden schwere Vorwürfe erhoben, unter anderem sollen Versuchstiere im Labor außerhalb von genehmigten Versuchen misshandelt worden sein. Ein Aktivist hatte sich als Mitarbeiter eingeschlichen und Aufnahmen von schreienden Affen und blutverschmierten Hunden gemacht. Sollten durch Tierquälereien und Tötungen Geld verdient worden sein, könnte die Staatsanwaltschaft dies einziehen. Vor gut einer Woche hatten mehr als 13.000 Menschen in Hamburg gegen Tierversuche protestiert.

Jederzeit zum Nachhören 09:52 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:52 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.11.2019 | 13:30 Uhr