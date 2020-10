Stand: 20.10.2020 08:44 Uhr Tierhalter kämpfen für Abschuss von Rodewalder Wolfsrudel

Tierhalter aus dem Heidekreis und dem Landkreis Nienburg fordern den Abschuss des gesamten Rodewalder Wolfsrudels. Bisher gilt nur eine Abschusserlaubnis vom Land für den Leitwolf des Rudels, der in mehreren Kreisen aktiv ist. Der Wolf soll unter anderem zahlreiche Rinder und auch Pferde gerissen haben. Die Initiatoren sammeln nun Unterschriften und wollen diese Umweltminister Olaf Lies (SPD) überreichen. Im Herbst will Lies ein neues Regelwerk zum Abschuss von Wölfen in Niedersachsen veröffentlichen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.10.2020 | 07:30 Uhr