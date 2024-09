Stand: 05.09.2024 09:52 Uhr Ticketkontrolle: Fahrgast attackiert Zugbegleiter mit Reizgas

Ein 58-Jähriger soll einen Zugbegleiter im Metronom in Lüneburg mit Pfefferspray verletzt haben. Zu der Tat am Mittwochmorgen kam es laut Polizei, nachdem der Fahrgast kein Ticket für sein Fahrrad vorzeigen konnte. Der Zugbegleiter hinderte demnach den Mann am Bahnsteig in Lüneburg am Aussteigen - woraufhin dieser das Pfefferspray gezückt und dem Schaffner ins Gesicht gesprüht haben soll. Der Zugbegleiter erlitt den Angaben zufolge Hautreizungen und starke Rötungen der Augen. Ein siebenjähriger Junge, der in der Nähe des Vorfalls stand, klagte laut Polizei über brennende Augen und Hustenreiz. Die Beamten stellten das Spray sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

