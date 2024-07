Stand: 31.07.2024 05:58 Uhr Tastbare Braille-Aufkleber erleichtern Blinden die Mülltrennung

Blinde Menschen im Landkreis Harburg können ihre Mülltonnen ab sofort mit Aufklebern in tastbarer Brailleschrift kennzeichnen. Die Aufkleber zeigen dann an, ob es sich um eine Restmüll-, Bio- oder Papiertonne handelt, teilte der Landkreis mit. Die Abfallwirtschaft des Landkreises hat die Aufkleber nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Blindenbund entwickelt. Bestellt werden können die Aufkleber beim Landkreis Harburg unter der Telefonnummer (04171) 63 96 94. Auch eine Bestellung per E-Mail an die Adresse abfallberatung@lkharburg.de sei möglich. Ein Mitarbeiter komme dann zu den Menschen nach Hause und beklebe die Mülltonnen mit der richtigen Bezeichnung in Brailleschrift, hieß es.

