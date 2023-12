Subventions-Aus: Bauern legen mit Trecker-Kolonnen Verkehr lahm Stand: 21.12.2023 07:46 Uhr Seit einer Woche protestieren auch Landwirte in Niedersachsen gegen das von der Ampel-Koalition in Berlin angekündigte Aus von Agrar-Subventionen. Mit ihren Treckern legen sie den Verkehr vielerorts lahm.

Heute Morgen stellten Landwirte 22 Trecker vor dem Finanzamt in Cloppenburg ab, allerdings ohne den Verkehr zu behindern, wie ein Polizeisprecher sagte. Mit brennenden Strohballen machten Landwirte im Landkreis Lüchow-Dannenberg in der vergangenen Nacht ihrem Unmut Luft über den geplanten Wegfall von Agrardiesel-Steuerbegünstigungen und der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Zugmaschinen. Andernorts sorgten Landwirte in den vergangenen Tagen mit langen Trecker-Kolonnen für Behinderungen auf Straßen im ganzen Land, teils auch auf Autobahnen. So blockierten sie gestern beispielsweise stundenlang mit ihren Treckern den Wesertunnel sowie alle Zufahrtstraßen nach Uelzen.

Videos 5 Min Trecker-Protest: Verkehrschaos an verschiedenen Orten (20.12.2023) Wie gravierend sind die Kürzungspläne der Bundesregierung für die Landwirte? Agrarökonom Bernhard Brümmer im Interview. 5 Min

Landesregierung stellt sich auf Seite der Bauern

Niedersachsens rot-grüne Landesregierung hofft darauf, dass die von der Bundesregierung geplanten Streichungen zurückgenommen werden. "Wir bedauern, dass ausgerechnet diese Gruppe von Bäuerinnen und Bauern, die wir so dringend brauchen für eine sichere Versorgung, in besonderer Weise belastet wird", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover. Den Landwirten sei es nicht möglich, nun kurzfristig auf andere Antriebsarten für Landmaschinen umzustellen. "Wir hoffen, dass an dieser Stelle nachgebessert wird." Es sei klar, dass die Ampel einen höheren Milliardenbeitrag einsparen musste. "Dass es jedoch genau diese Gruppe jetzt doppelt trifft, halten wir für nicht gerechtfertigt", kritisierte Pörksen.

2.000 Landwirte mit Treckern in Berlin

Am Montag waren rund 2.000 Landwirte aus Niedersachsen mit ihren Treckern nach Berlin gefahren, um dort gemeinsam mit anderen Landwirten aus der ganzen Bundesrepublik gegen die Ampel-Politik zu demonstrieren. Für ihren Protest vor dem Haus von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) am vergangenen Donnerstag ernteten die Landwirte auch aus den eigenen Reihen Kritik. 30 Trecker waren vor dem Haus der Grünen-Politikerin vorgefahren. Es könne nicht sein, "dass vor dem Privathaus einer Ministerin in martialischer Weise Traktoren vorfahren", Familienangehörige in Angst versetzten und Nachbarn einschüchterten, sagte Regierungssprecherin Pörksen. Dies sei indiskutabel. "Privathäuser müssen in Zukunft Tabu sein."

Agrarökonom: Kürzungen für die meisten Betriebe verkraftbar

Agrarökonom Bernhard Brümmer von der Universität Göttingen sagte im Interview mit dem NDR Niedersachsen, dass er den Protest um Agrarkürzungen verstehen kann. Die meisten Landwirte könnten das aber verkraften. Der Verlust sei nicht wenig, sagte Brümmer. "Aber auch nichts, was die Anpassungsfähigkeit der meisten Betriebe überlasten dürfte."

