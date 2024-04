Stand: 17.04.2024 14:31 Uhr "Rote Rosen": Bekannte Sportlerin übernimmt Gastrolle

Die Olympiasiegerin Heike Drechsler wird eine Gastrolle in der ARD-Sendung "Rote Rosen" übernehmen. Wie die Produktion mitteilte, wird die 59-Jährige in der Serienhandlung die Siebenkämpferin Leyla, gespielt von Alinda Yamaci, trainieren. "Ihre Wettkampftipps bringen Leyla wieder auf Olympiakurs", teilte die ARD mit. Die Folgen mit der 59-Jährigen werden am 7., 8. und 10. Mai jeweils um 14.10 Uhr ausgestrahlt. Heike Drechsler ist ehemalige Weitspringerin. 1992 und 2000 gewann sie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen.

