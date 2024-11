Stand: 11.11.2024 14:46 Uhr Streit um Skywalk-Finanzierung an Dömitzer Eisenbahnbrücke

Mit dem Projekt "Skywalk" soll die alte Dömitzer Eisenbahnbrücke in der Samtgemeinde Elbtalaue zu einer Touristenattraktion werden - doch nun gibt es offenbar Finanzierungsprobleme. Das geplante Projekt "Natur- und Kulturerlebnis Dömitzer Eisenbahnbrücke" wird vom Umweltministerium mit 6,7 Millionen Euro gefördert. Laut Ministerium hat die landeseigene N-Bank allerdings Verfahrensfehler bei den Anträgen der Samtgemeinde festgestellt und will rund 318.000 Euro der Fördersumme einbehalten. Dagegen hat die Samtgemeinde Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg eingereicht. Außerdem prüfe man nun auch andere Finanzierungsoptionen, so Samtgemeindebürgermeister Jürgen Meyer (parteilos). Während des Verfahrens vor Gericht könne die Gemeinde allerdings erstmal nicht weiter planen, sagte Meyer. Im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen zeigte er sich trotzdem zuversichtlich. Meyer hofft, dass der "Skywalk" in fünf Jahren eröffnet werden kann - und dann jedes Jahr rund 50.000 Besucherinnen und Besucher anlockt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg