Stand: 07.01.2025 17:26 Uhr Streit in Bleckede eskaliert - und endet mit Messerangriff

In Bleckede (Landkreis Lüneburg) hat ein 21-jähriger Mann einen 23-Jährigen mit mehreren Messerstichen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden Männer am Samstagvormittag gestritten. Wie es zu dem Streit kam und worum es dabei ging, sei noch unklar. Schließlich habe der 21-Jährige ein Küchenmesser gezogen und dem 23-Jährigen damit in Arme und Beine gestochen. Der Verletzte musste in Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.01.2025 | 08:30 Uhr