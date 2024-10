Stand: 22.10.2024 11:34 Uhr Straße in Lüneburg blockiert: Unbekannte sägen Bäume ab

Die Polizei in Lüneburg sucht nach unbekannten Baumfrevlern. Der oder die Täter hatten an der Bleckeder Landstraße vier kleinere Bäume abgesägt, sodass diese auf die Fahrbahn kippten. Bevor Schlimmeres passieren konnte, hatte die Feuerwehr die gefährlichen Hindernisse entfernt, teilte die Polizei mit. Es sei ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Die Polizei in Lüneburg ermittelt gegen unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung. Sie bittet um Hinweise unter (04131) 83 06 22 15.

