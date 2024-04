Stand: 15.04.2024 12:26 Uhr Steine auf Gleise gelegt? Polizei stellt mehrere Jugendliche

Mehrere Jugendliche sollen am Samstagabend Schottersteine auf Gleise nahe der Ortschaft Wendisch Evern bei Lüneburg gelegt haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lokführer einer Regionalbahn die Steine auf den Schienen bemerkt und die Gruppe auf den Gleisen gesehen. Die Polizei konnte daraufhin sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren in der Nähe der Bahnschienen stellen. Sie erhielten laut Polizei eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei Bremen warnte in diesem Zusammenhang davor, Gleisbereiche zu betreten und Gegenstände auf die Schienen zu legen. Sowohl die Geschwindigkeit und der damit verbundene lange Bremsweg der Züge als auch die Gefahr durch aufgelegte Gegenstände würden unterschätzt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr