Stand: 26.05.2023 16:23 Uhr Steak, Lachs und Alkohol: Ladendieb schlägt bei Discounter zu

Ein mutmaßlicher Ladendieb soll in großem Stil in norddeutschen Discounter-Filialen Waren gestohlen haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers entdeckten die Beamten im Pkw des 43-Jährigen Lebensmittel im Wert von mehr als 1.200 Euro - darunter 74 Packungen Steak, 59 Packungen Lachsfilet und 10 Flaschen mit alkoholischen Getränken. Auf frischer Tat ertappt wurde der Mann demnach am Donnerstag in einem Discounter in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen). Als er an der Kasse von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, schubste er diese zur Seite und floh. Polizisten konnten ihn jedoch später stellen. Laut dem Sprecher deutet die Auswertung des Navigationsgeräts im Pkw des Mannes darauf hin, dass die Waren aus verschiedenen Filialen in Norddeutschland entwendet wurden.

