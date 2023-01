Stand: 25.01.2023 10:09 Uhr Staugefahr: Viele Bauarbeiten auf A1, A7 und A26

Auf den Autobahnen rund um Hamburg stehen in diesem Jahr große Bauarbeiten an: Zunächst will die bundeseigene Autobahngesellschaft ab Februar die A7 im Landkreis Harburg sanieren. Betroffen ist der Abschnitt Thieshope-Garlstorf. Dauern soll dies bis November. Ab April wird dann auf der A1 zwischen Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg der Asphalt erneuert. Außerdem sind rund um den Elbtunnel zwei Vollsperrungen geplant: Vom 24. bis zum 27. März wird die A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark nicht befahrbar sein. Und vom 28. April bis 1. Mai betrifft es die A7 zwischen Hamburg-Hausbruch und Othmarschen. Gebaut wird außerdem an der Verbindung von der A7 zur A26, die nach Stade führt. Bisher wurde dort nur vorbereitet, aber in diesem Jahr sollen die Straßen- und Brückenbauarbeiten starten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.01.2023 | 07:30 Uhr