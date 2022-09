Stand: 01.09.2022 16:19 Uhr Stadt Buxtehude bringt Null-Euro-Schein heraus

Silberstreifen, Hologramm und Wasserzeichen: All das hat auch der neue Null-Euro-Schein der Stadt Buxtehude im Landkreis Stade. Der Souvenir-Schein wird in derselben Wertpapierfabrik und auf dem gleichen Papier gedruckt wie echte Geldscheine. Unverwechselbar ist neben der lila Farbe aber der Aufdruck der Null-Euro-Scheine. Zu sehen sind Buxtehuder Sehenswürdigkeiten: die Kirche St. Petri, der Hase-und-Igel-Brunnen und die Hansekogge. Die Idee des Null-Euro-Scheins ist nicht neu, seit 2016 haben einige Städte und Attraktionen vergleichbare Scheine herausgebracht. Für jeweils drei Euro werden die Buxtehuder Null-Euro-Scheine in der Touristinformation verkauft.

