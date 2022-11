Stand: 23.11.2022 13:05 Uhr Stade macht mit Brötchentüten auf häusliche Gewalt aufmerksam

Im Landkreis Stade sollen 130.000 Brötchentüten mit der Aufschrift "Gewalt kommt nicht in die Tüte" auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Auf den Tüten, die in zehn Bäckereien, auf Wochenmärkten, in der Kantine der Stader Berufsschule und in weiteren Geschäften verteilt werden, stehen unter anderem die Telefonnummern der lokalen Beratungsstellen. Darauf zu finden sind außerdem die Nummern von Frauenhäusern und Stellen, die Hilfe anbieten, wenn Frauen und Mädchen häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Anlass der Aktion sind die sogenannten Orange Days, die für Gewalt gegen Frauen und Mädchen sensibilisieren sollen.

