Stand: 27.10.2020 12:33 Uhr Stade: Neue Pläne für Flüssiggas-Terminal präsentiert

Am Montagabend ist der neueste Stand der Pläne für ein Flüssiggas-Terminal im Stader Seehafen vorgestellt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Stadt hat das Genehmigungsverfahren für das 800 Millionen Euro teure Projekt begonnen. Eine Hamburger Firma will 2025 in Stade die ersten Flüssiggas-Tanker abfertigen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits Vorverträge mit neun Lieferanten in Asien und Europa unterzeichnet. Notfalls solle das Terminal in Stade auch ohne öffentliche Fördergelder gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.10.2020 | 13:30 Uhr